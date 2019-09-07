  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:46 ص
بحث متقدم
زوجة بشار

بصورة سيلفي.. إطلالة جديدة لـ" أسماء الأسد"

متسابق

مفاجأة صوتية فى مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن

سفينة حربية بريطانية

إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج وتعتقل طاقمها

ارشيف

صراع بارد بين "صلاح" و"مانى"

رصاص الغدر يقتل عريسًا بعين شمس

جريمة بشعة.. الابن يقتل والده وزوجته وشقيقه

مورو

تبدأ بـ"مورو" و"المرزوقى".. 3 معارك حامية بين مرشحي تونس

ايتو

«أيتو» يعلن اعتزال كرة القدم

حدائق

"البوسة بـ500 ليرة".. إيصال مخالفة يثير الجدل

مرتضى منصور

هجوم عنيف من "مرتضى" ضد نجوم النادى

قرقاش

قرقاش: التحديات التي تواجهنا في اليمن في أيدي أمينة

بالفيديو..

شاب يعانق فنانة شهيرة ويحرجها

الصفحة الأخيرة

مجهولة
مجهولة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تتناول عشاء خاص مع حبيبها الملياردير السعودي

#

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد تعرضها للتسمم

#

مفاجأة.. فنانة شهيرة تتهم إسرائيل بخطف ابنتها

#

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فيديو كليب

النجمة اللبنانية

سيرين عبد النور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو للنجمة سيرين عبد النور تظهر فيه مع شاب وسيم يعانقها من الخلف ويراقصها بطريقة رومانسية، الأمر الذي عرضها لهجوم قاس.

وانتقد العديد من المتابعين حركات النجمة اللبنانية، متهمين إياها بارتكاب الخطأ بحركاتها ودلعها مع الشاب الوسيم، إلا إن حقيقة الأمر مختلفة، فالشاب يدعى نادر سركيس وهو من اقرب أصدقائها وأصدقاء زوجها فريد رحمة، والذي غالبًا ما بتواجد معهما في مختلف المناسبات والسهرات.

ونشرت النجمة اللبنانية بنفسها المقطع عبر خاصية الستوريز على تطبيق إنستجرام وأكدت أنها بروفا لفيديو كليب جديد تحضر له وقد يكون الشاب الوسيم بطله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجة كاظم الساهر الأولى تشعل التواصل الاجتماعي
» العثور على كلب مشنوقًا بالغردقة
» الأمير السعودي يتحرك من سباته
» شاب يعانق فنانة شهيرة ويحرجها
» مؤتمر مهم بـ"الجبلاية"
» ضجة بالسعودية بعد هدم مبنى تاريخى
» اختبار طبى لـ"وحيد" قبل مران الأهلى
» هندية تنجب توأمتين فى الـ74 من عمرها
» عبد العزيز: هذا أغرب ما رأيته في "اسطبل" أحمد السقا
» سميرة سعيد تنقذ "بيومي فؤاد" من موقف محرج بقرار قوي
» نجم منتخب البرازيل يسخر من تامر حسني بفيديو مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح