  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:46 ص
بحث متقدم
زوجة بشار

بصورة سيلفي.. إطلالة جديدة لـ" أسماء الأسد"

متسابق

مفاجأة صوتية فى مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن

سفينة حربية بريطانية

إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج وتعتقل طاقمها

ارشيف

صراع بارد بين "صلاح" و"مانى"

رصاص الغدر يقتل عريسًا بعين شمس

جريمة بشعة.. الابن يقتل والده وزوجته وشقيقه

مورو

تبدأ بـ"مورو" و"المرزوقى".. 3 معارك حامية بين مرشحي تونس

ايتو

«أيتو» يعلن اعتزال كرة القدم

حدائق

"البوسة بـ500 ليرة".. إيصال مخالفة يثير الجدل

مرتضى منصور

هجوم عنيف من "مرتضى" ضد نجوم النادى

قرقاش

قرقاش: التحديات التي تواجهنا في اليمن في أيدي أمينة

شاهد..

مفاجأة صوتية فى مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن

آخر الأخبار

متسابق
متسابق

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

#

من بقى على قيد الحياة من أسرة الملك عبد العزيز؟

#

إعلامي كويتي يكشف مفاجأة مدوية عن خلية الإخوان ببلاده

#

"السيسي" يصل جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية

الملك عبد العزيز

المتسابق الأردني

مقام العجم

فاجأ المتسابق الأردني أوس إحسان محمد، الذي يشارك في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، الحاضرين بتلاوة صوتية نادرة.

وحظي المتسابق الأردني بتفاعل وانتباه زوار المسجد الحرام والحاضرين في قاعة الاستماع صباح اليوم، حيث قرأ بمقام العجم.

وكانت التلاوة في افتتاح التصفيات النهائية بالمسابقة والمقامة في رحاب المسجد الحرام، التي بدأت اليوم السبت وتستمر إلى ثلاثة أيام، ويشارك في المسابقة في هذا العام 146 متسابقاً من 103? من مختلف دول العالم.

وقد شهدت قاعة الاستماع حضورًا متميزًا من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وضيوف الوزارة من الشخصيات الإسلامية، وزاروا بيت الله الحرام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجة كاظم الساهر الأولى تشعل التواصل الاجتماعي
» العثور على كلب مشنوقًا بالغردقة
» الأمير السعودي يتحرك من سباته
» شاب يعانق فنانة شهيرة ويحرجها
» مؤتمر مهم بـ"الجبلاية"
» ضجة بالسعودية بعد هدم مبنى تاريخى
» اختبار طبى لـ"وحيد" قبل مران الأهلى
» هندية تنجب توأمتين فى الـ74 من عمرها
» عبد العزيز: هذا أغرب ما رأيته في "اسطبل" أحمد السقا
» سميرة سعيد تنقذ "بيومي فؤاد" من موقف محرج بقرار قوي
» نجم منتخب البرازيل يسخر من تامر حسني بفيديو مثير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح