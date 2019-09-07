» هربًا من الإعصار.. يضع سيارته في المطبخ

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متابعات - أمينة عبد العال

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المطبخ

الإعصار

الباهاما

لم يجد أمريكي في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وسيلة لحماية سيارته من الإعصار المدمر، إلا أن يخبئها في الطبخ ، حيث قام بتوفير مساحة داخل مطبخ منزله ليركن به سيارته وهي من نوع Smart .

وعقب الانتهاء من توفير المساحة للسيارة قام بوضعها داخل المطبخ، هذا الأمر الذي أكدته زوجته، حيث نشرت على أحد وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور للسيارة وهي مركونة داخل المطبخ.

وأشارت الزوجة إلي أن زوجها يشعر بالخوف من أن تطير سيارته لذلك ركنها داخل مطبخ منزلهم.

وتقدم إعصار دوريان نحو الولايات المتحدة، وانتشار صور تدميره لعدد من جزر الباهاما، وارتفاع الأمواج حتى أسطح المنازل الخشبية، مما أدى لتدمير القوارب والسيارات وأي شيء في مساره، أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية.





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