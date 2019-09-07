مروع.. لحظة ابتلاع مياه الصرف الصحي للاعبة كرة طائرة

07 سبتمبر 2019 - 01:59 م

انتشر مقطع فيديو مروع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة ابتلاع شبكة الصرف الصحي لفتاة، بعد محاولتها السباحة إثر الفيضانات التي ضربت شمال غربي المكسيك.

وتمكن عمال الإنقاذ من العثور على جثة لاعبة كرة الطائرة، في قناة في كولياكان سينالوا في شمال غرب المكسيك، أمس الجمعة، بعدما جرفتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وكان فريق البحث قد توقف عن عمليات البحث عن الفتاة، يوم الخميس الماضي، بسبب الإضاءة السيئة قبل أن تستأنف مرة أخرى.