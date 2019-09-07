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طاقم تحكيم روماني لمباراة نهائي كأس مصر

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جمال الغندور

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال الغندور، طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو لإدارة نهائى كأس مصر، الذى يجمع الزمالك وبيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

طاقم الحكام الرومانى يضم كلا من:

ــ  بيتريسكو حكما للساحة 

ــ إدريان رادو حكم مساعد

ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثانى

ــ مارشال بيرسان حكم رابع 

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.


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