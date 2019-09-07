«مدبولي» لمحافظ المنيا: « الشوارع فاضية..وديتوا الناس فين؟»

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مدبولي خلال زيارته لمحافظة المنيا
مدبولي خلال زيارته لمحافظة المنيا

أحمد سالم

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رئيس الوزراء

محافظ المنيا

مدبولى

طباخ الرئيس

سأل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، «وديتوا الناس فين يا سيادة المحافظ، وذلك على طريقة فيلم طباخ الرئيس.

وتابع مدبولي، الشوارع والكورنيش فاضيين تمام من الناس، مرددًا زمان الناس بتدعي عليا»، فرد المحافظ على رئيس الوزراء قائلا: «بالعكس الناس سعداء بالزيارة يا فندم».

واستكمل رئيس الوزراء الحديث خلال جولة لتفقد تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا، مطالبًا بالتوسع في تطوير الكورنيش لمسافات طويلة وبشكل أكثر جمال، وتعهد بدعم عملية التطوير ماليًا.

يذكر أن عملية تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا تتم على 3 مراحل، بواقع 5 ملايين جنيه لكل مرحلة.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أمام مديرية الأمن حتى أمام بنك الإسكندرية بتكلفة 5 ملايين جنية، وتم البدء في تنفيذ المرحله الثانية.

واستكمل رئيس الوزراء جولة بتفقد المتحف القانوني لمناقشة أسباب توقف العمل وعدم استكمالة رغم البدء في التنفيذ منذ أكثر من 30 عامًا، حيث استقبله الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، الذي أكد توفير دعم مالي، معونة من الجانب الألماني بقيمة 2 مليون يورو، وجاري إعداد دراسة لزيادة الدعم إلى 20 ملايين يورو، لاستكمال المشروع الذي يحتاج 250 مليون جنيه، حيث الدعم الألماني يكفي لاستكمال الأعمال.


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