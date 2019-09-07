  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
اتحاد الكرة

3 تحذيرات من اتحاد الكرة بخصوص نهائي كأس مصر

صورة العالم المصري

سر توجه العالم المصري لغرفته قبل وفاته بالمغرب

فتاة العياط

مفاجأة جديدة تقلب قضية «فتاة العياط» رأسًا على عقب

صلاح

ليفربول يُحدد وجهة محمد صلاح المقبلة.. مفاجأة

أرشيف

انخفاض جديد في أسعار الذهب يصل إلى خمسة جنيهات

بن سلمان

اعترافات مثيرة لمدير مكتب«البشير»عن هدية «بن سلمان»

أمير الكويت

الكويت تعلن وفاة اثنين من الأسرة الحاكمة

محمد مرسي

الجنايات:«مرسي يستحق العقاب.. لكن حسابه عند ربنا»

العالم المصري في المؤتمر

مفاجأة عن سبب وفاة العالم المصري بالمغرب

ماء زمزم

بيع ماء زمزم «مغشوش» في دولة خليجية

أمير سعودي: قادرون على إعادة إيران للقرون الوسطى

عرب وعالم

أمير سعودي
أمير سعودي

الطيب حسين - متابعات

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي يرد على منتقدى "تدمير إيران في 8 ساعات"

#

هجوم سعودي على إسرائيل.. تعرف على السبب

#

لافروف يؤكد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

#

ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني

إيران

السعودية

أمير سعودى

القرون الوسطى

عبدالله بن سلطان

عاد الأمير السعودي، عبد الله بن سلطان آل سعود، إلى الواجهة مجددًا بعد حديثه مؤخرًا عن قدرة بلاده على تدمير إيران خلال 8 ساعات.

 الجديد الذي عاد من خلاله الأمير السعودي، هو توعده بأن تعيد المملكة كل من يحاول المساس بأمنها إلى القرون الوسطى.

وصرح الأمير عبد الله، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم السبت، ردا على تقارير إعلامية هاجمته بعد استشهاده بتحليل عسكري تحدث عن "قدرة السعودية على تدمير إيران خلال 8 ساعات": "يبدو لي أن محتوى التغريدة أوجع الكثير من أذناب إيران ومواليها فأصبحوا يتخبطون بالكلام".

وأضاف بن سلطان: "أما عن قدرتنا وقوتنا ووحدتنا وإمكانيات المملكة، فهي حقيقة وواضحة للجميع. وكل من يفكر في التعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره وما يعكر صفوه سنين طوال ويعيده للعصور الوسطى".

وأرفق الأمير عبد الله تغريدته الجديدة برابط إلى تقرير نشره تلفزيون "عربي 21"، تحت عنوان "أمير سعودي يصرح بقدرة بلاده على تدمير إيران في 8 ساعات فقط..! ما القصة؟".

وأثار بن سلطان ضجة إعلامية واسعة بتغريدة نشرها يوم 4 سبتمبر قال فيها، استنادا إلى تقرير عسكري، إن "السعودية تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات".

وأضاف بن سلطان في حينه: "طبعا هذا مقطع من عامين.. أي قبل طائرات F-15 ،  وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمد لله".

ويقول التقرير، الذي اعتمد عليه الأمير عبد الله وبثته "قناة 24"، على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران: "إن إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية... أحدث ما لديهم طائرات F-14 وهذه نسخة كان يستخدمها سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة جنسية تهز الجيش الأمريكي بالعراق
» بيع ماء زمزم «مغشوش» في دولة خليجية
» «صلاح» ضمن أفضل 11 لاعبًا في العالم
» أمير سعودي: قادرون على إعادة إيران للقرون الوسطى
» تصفيات يورو.. التشيك تسقط أمام كوسوفو بهدفين
» اعترافات مثيرة لمدير مكتب«البشير»عن هدية «بن سلمان»
» تصفيات اليورو.. بث مباشر لمباراة إنجلترا وبلغاريا
» مدافع الأهلي: هذه نصيحة جوزيه لـ«أبوتريكة»
» «كاف» يحدد موعد إعلان بطل دوري أبطال إفريقيا
» نهائي الكأس.. «ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك
» طاقم تحكيم روماني لمباراة نهائي كأس مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:46 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح