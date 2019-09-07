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القبض على ملكة جمال مصر السابقة «متلبسة»

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ملكة جمال مصر
ملكة جمال مصر

محمد فضل- متابعات

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قررت نيابة النزهة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابات القاهرة، إخلاء سبيل خلود عز العرب، ملكة جمال مصر السابقة بضمان مالي.

وكانت نيابة النزهة أسندت لخلود، تهمة محاولة تهريب أجهزة سينمائية دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية المختصة، بعد أن ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض عليها خلال محاولتها تهريب 3 أجهزة إضاءة بالمخالفة للقانون، وفق صحيفة الوطن.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة أحبطت محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي، بواسطة مضيفة بإحدى شركات الطيران بالمخالفة لقانون الجمارك.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بإحدى شركات الطيران، وبسؤال المضيفة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها.

وبمراجعة جواز السفر الخاص بها، تبين وجود توقيع أحد مأموري الجمرك وإثبات 3 أجهزة إضاءة سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها، ولكن مأمور الجمرك استدعى زميله الذي وقع على الجواز فأكد أنه لا علاقة له بالتوقيع الموجود بجواز السفر وأنه مزور وليس توقيعه.


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