انخفاض جديد في أسعار الذهب يصل إلى خمسة جنيهات

انخفضت من جديد أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، حيث تراجع سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، بسبب تراجع الأسعار العالمية.

وقال صلاح عبد الهادي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 695 جنيهًا مقارنة مع 700 جنيه، بتعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 595 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 795 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5560 جنيهًا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب 1% أمس الجمعة بعد تعليقات متفائلة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على تقرير أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول 1507.35 دولار للأوقية، منخفضا 0.775 بعد أن هبط أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1515.50 دولار للأوقية.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.