» تصفيات يورو.. التشيك تسقط أمام كوسوفو بهدفين

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تصفيات أوروبا.. كرواتيا تسقط أمام المجر

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المصريون

كوسوفو

سقط منتخب التشيك أمام كوسوفو بنتيجة 2 / 1، ضمن مباريات المجموعة الأولى فى التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".

ويشارك منتخب كوسوفو للمرة الأولى فى التصفيات الأوروبية، ولم يخسر فى آخر 15 مباراة خاضها حتى الآن.

 أحرز هدفى منتخب كوسوفو، فيدات موريكى فى الدقيقة 20، وفوجفودا فى الدقيقة 67، فيما سجل باتريك شيك هدف التشيك الوحيد فى الدقيقة 16.

 يرتفع رصيد منتخب كوسوفو إلى 8 نقاط يتصدر بهم المجموعة مؤقتا، بفارق نقطتين عن منتخب إنجلترا الذى سيواجه بلغاريا فى السادسة مساء، فيما يتواجد منتخب التشيك فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.


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