» طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة الإمارات وماليزيا

07 سبتمبر 2019 - 07:04 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تعيين طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة منتخبي الإمارات وماليزيا، الثلاثاء المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويضم الطاقم التحكيمي كل من هيرويوكي كيمورا حكمًا للساحة، والمساعدين أوشي شينجي ونيشا هاشي بجانب الحكم الرابع توجو مينيرو.

من جهة أخرى، يعقد بعد غد الإثنين، الاجتماع الفني للمباراة، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي ومراقب المباراة وممثلي المنتخبين.

وسيتم تسليم القائمة النهائية لكل منتخب، وتضم 23 لاعبًا حسب لائحة التصفيات الآسيوية، إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في المباراة، ومناقشة بعض الجوانب الفنية الخاصة بالتصفيات.

ويعقب الاجتماع الفني، إقامة المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات باستاد المباراة، بحضور مدرب كل منتخب، بالإضافة إلى أحد اللاعبين، وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.

وبدأ الاتحاد الماليزي في طرح تذاكر المباراة عبر موقعه الرسمي، وينتظر توافد جماهير ماليزية على استاد بوكيت جليل بكثرة، خاصة بعد فوز منتخب بلادهم على إندونيسيا في جاكرتا، علمًا بأن سعة مدرجات الملعب تتسع لحوالي 87 ألف متفرج.