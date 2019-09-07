«فلوريس» مديرًا فنيًا لفريق واتفورد

07 سبتمبر 2019 - 08:09 م

قررت إدارة نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم السبت، تعيين الإسباني كيكي سانشيز فلوريس مديرًا فنيًا للفريق خلفا لخافي جارسيا الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وأعلن واتفورد عن التغييرين في بيانين منفصلين، عبر موقعه الرسمي في الإنترنت.

وأوضح سكوت دكسبرى الرئيس التنفيذي للنادي: "خافي قام بتمثيل واتفورد بكرامة كبيرة، وسيحظى دائمًا باحترامنا على إنجازاته".

وأضاف: "الطاقم المساعد لخافي جارسيا سيرحل عن النادي قبل تعيين الطاقم التدريبي الجديد".