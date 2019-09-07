رد مفاجئ من «أحمد سلامة» على ارتداء ابنته «الهوت شورت»

صرح الفنان أحمد سلامة بأنه تعرض لهجوم شديد بسبب ارتداء ابنته سارة سلامة للهوت شورت في أول أدوارها من خلال مسلسل "ابن حلال".

وأضاف سلامة أن سارة كانت لاتزال في سن صغيرة ولا تدرك ما تفعله لافتا إلى أن الستايلست هو من طلب منها ارتداء الهوت شورت.

وخلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يعرض عبر قناة TeN ، قال أحمد سلامة إنه يشعر بحزن شديد من عصر تصيد الأخطاء الذي أصبحنا نعيش فيه الآن مشيرا إلى أن الانتقادات أصبحت فجة الآن مضيفا " وايه الحكمة ألاقي 5 أو 6 قاعدين مع بعض وتلاقيهم ماسكين الموبايلات طيب مكنتوا تقعدوا في البيت؟".



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