الكويت تنفي تصريح وزير دفاعها بوجود أزمة مع العراق

07 سبتمبر 2019 - 10:00 م

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، السبت، تصريحات منسوبة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بشأن وجود أزمة بين بلاده والعراق.



كانت بعض الحسابات على موقع "تويتر" تداولت تغريدات وتصريحات مزعومة نسبتھا إلى الشيخ ناصر عن "وجود أزمة في العلاقات بين الكويت والعراق على خلفية موضوع بناء منصة بحرية في منطقة فشت العيج".

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في بيان صحفي، إن الشيخ ناصر "يؤكد عمق العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين واستمرار تعاونھما في جميع المجالات لاسيما ما يتعلق منھا في المجال العسكري وحرص الطرفين على تعزيزھا".

وأكدت "احتفاظھا بحقھا القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة بھدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

ودعت "مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات لمثل ھذه الأخبار مجھولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معھا".

وأثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة "فشت العيج" البحرية احتجاج العراق، فيما أكدت الكويت أن بناءها "حق سيادي" للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.

و"فيشت العيج" هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين البلدين؛ حيث تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.