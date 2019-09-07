» إسرائيل تقصف مواقع تتبع "كتائب القسام" في غزة

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، السبت، عددا من مواقع عسكرية تتبع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على عدد من المواقع العسكرية في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأوضحوا أن المواقع العسكرية تتبع لـ"كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس.

وذكر الشهود أن الطائرات الحربية قصفت موقع "عسقلان" شمال القطاع، وموقع "صلاح الدين" جنوب المدينة، فيما استهدفت موقعا آخر يعرف باسم "الكتيبة 104" وسط القطاع.

وأفاد الشهود أنه سمع أصوات انفجارات مرتفعة في أنحاء متفرقة من القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن "القصف الإسرائيلي على القطاع لم يوقع أي إصابات".

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه "أغار على عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في غزة".

وأضاف في بيان أن "طائرات حربية وأخرى أغارت على عدد من الأهداف، وفيها وسائل قتالية بحرية، بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط القطاع".

وزعم الجيش أن "الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق السبت".