» مقتل شخص إثر انفجار غامض بمنزل جنوبي السعودية

07 سبتمبر 2019 - 11:30 م

قال إعلام سعودي، إن شخصا قتل وأصيب اثنان، مساء السبت، إثر انفجار نتج عن مواد متفجرة بمنزله، جنوبي البلاد.



وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، أن "مواطنًا (لم تحدد جنسيته) قُتل وأصيبت زوجته وابنه في انفجار فناء منزل بأحد مراكز محافظة خميس مشيط (جنوبي السعودية).

ونقلت عن الشرطة أن "الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من طابق واحد، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه إصابات بليغة، تم نقلهم إلى المستشفى".

واتضح، وفق المصدر ذاته أن "الانفجار في الموقع يحوي مخلفات بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات".

ولم يصدر عن السلطات السعودية بيان بشأن الحادث حتى الساعة 20.30 تغ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن أن "سلاح الجو المسير (التابع للحوثيين) نفذ عملية هجومية على هدف عسكري هام في مدينة خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k".

وأشارت في بيان مقتضب عبر "فيسبوك"، إلى أن العملية "أصابت أهدافها بدقه عالية".

ولم يصدر من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أي تعليق حول عملية القصف.