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البرتغال تجتاز صربيا برباعية في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

البرتغال
البرتغال

المصريون ووكالات

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اجتاز المنتخب البرتغالي، السبت، مضيفه الصربي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
انتهى الشوط الأول بتقدم صعب للبرتغال بهدف دون رد، أحرزه ويليام كارفالو في الدقيقة 42.
وتوالت الأهداف خلال شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 58 لتشهد الهدف الثاني للبرتغال عبر غونزالو غويديس، قبل أن تقلص صربيا النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش.
وترك كريستيانو رونالدو بصمته بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 80، وبعدها بخمس دقائق أحرز المنتخب الصربي هدفه الثاني عن طريق الكسندر ميتروفيتش.
واختتم برناندو سيلفا الرباعية البرتغالية في الدقيقة 86 ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.
وكان المنتخب الأوكراني قد فاز في وقت سابق اليوم على ليتوانيا بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، تتصدر أوكرانيا الترتيب برصيد 13 نقطة يليه البرتغال بخمس نقاط، وجاءت لوكسمبورغ ثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن صربيا، وأخيرًا ليتوانيا برصيد نقطة واحدة. -

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