» شاهد.. أزمة في مباراة فرنسا وألبانيا بسبب النشيد الوطني

08 سبتمبر 2019 - 12:26 ص

وقع المنظمون لمباراة فرنسا مع ألبانيا والتي أقيمت في "الملعب الأولمبي" بالعاصمة باريس ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) في خطأ فادح قبل انطلاق المواجهة.

واندهش لاعبو المنتخب الألباني أثناء عزف النشيد الوطني بعدما تم عزف نشيد آخر بدلًا من نشيد بلادهم.

وتعجب بعض اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب ألبانيا بسبب الخطأ، ليعتذر على إثرها المذيع الداخلي لملعب اللقاء عن ذلك.

وتم تصحيح الموقف على الفور ليتم عزف النشيد الوطني لألبانيا بشكل صحيح، مما تسبب في تأخر اللقاء لعدة دقائق.