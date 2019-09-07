سفير مصر بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي المصري

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كشف السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، تفاصيل وفاة الدكتور أبو بكر عبدالمنعم، العالم المصري والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى أن الدكتور أبو بكر كان يشارك في ورشة عمل وشعر بتعب، وصعد إلى غرفته ليستريح، موضحًا أن أحد عمال الفندق شاهده في غرفته وهو في حالة تعب، فتم نقله للمستشفى، ولكنه توفى قبل وصوله إلى المستشفى.
وأشارت "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" اليوم السبت، إلى أن تقرير المستشفى أوضح أن سبب الوفاة أزمة قلبية، وتقرر تشريح الجثمان وجاء نتيجة التشريح أن سبب الوفاة أيضا أزمة قلبية.
وعن الصورة المتداولة له وهو يشرب عصير برتقال، عقب أنها صورة مشوشة، وتقرر أخذ عينات أخرى لتحليلها، وستصدر النتيجة بعد أسبوع، وتعد هذه التحاليل لزيادة الاطمئنان، موضحًا أن شهادة الوفاة ستصدر يوم الإثنين، وسيتم شحن الجثمان الإثنين ليلا أو صباح الثلاثاء.


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