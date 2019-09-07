  • الأحد 08 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:13 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يطالب الدولة بإعادة الرؤية بهذا الأمر الهام

الإعلامي أحمد موسى

«قيادات الاخوان صحتها جت علي السجن ووزنها زاد وربربت»

صورة العالم المصري

سفير مصر بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي المصري

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

السعودية.. إعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه

أرشيفية

«ضريبة البحر».. أزمة تتصاعد وصمت حكومي

أرشيفية

إجراءات عاجلة بعد تسريب فيديو لرجل وامرأة بالسعودية

مجلس النواب

نواب يثيرون الجدل بطلبهم إعادة قيادات الحزب «الوطني»

العالم المصري أبوبكر رمضان

نتيجة تشريح جثمان عالم الذرة المصري بالمغرب

صورة أرشيفية

الأدوات المدرسية والملابس «حيرة كل عام»

أرشيفية

بيان عاجل من السعودية تجاه قطر

احمد موسى :

«قيادات الاخوان صحتها جت علي السجن ووزنها زاد وربربت»

الحياة السياسية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

سيد علي:"برنامجها اسمه صبايا وبتفضحهم فيه"

#

الأمن يقبض على مضيفة "مخمورة " على متن طائرة

#

قاض إخواني منشق: الإخوان أسلافهم الحشاشون

#

شقيق "فتاة الموتوسيكل" يفاجئ الجميع بمعلومة صادمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن قيادات الإخوان استردوا صحتهم وعافيتهم في السجن.
وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد: «صحتهم جت على السجن، ووزنهم زاد خاصة عصام العريان»، متابعا: «والبلتاجي المجرم الشيطان وزنه زاد في السجن»، متابعا: «وصفوت حجازي الكذاب اللي حلف إنه مش إخوان لما اتقبض عليه.. واللي يقول على الإخوان عيان هو اللي عيان.. دي خدودهم مكلبظة من الأكل».
وأضاف موسى أن حازم أبوإسماعيل زاد وزنه بمقدار 40 كجم في السجن من كثر تناول الأكل، متابعا: «معاملة الإخوان في السجن أحسن من سجن بلمارش اللي كان فيه ممدوح حمزة في لندن، وسجونا أنضف من سجون لندن وتركيا»، متابعا: «الإخوان مكانهم الدائم في السجون.. وفي مصر نراعي ربنا وديننا في معاملة سجناء الإخوان».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مشاهد مرعبة للإعصار "دوريان" بأمريكا
» هذا ما قاله "أديب" عن وفاة العالم المصري أبو بكر رمضان
» ليفربول يُحدد وجهة محمد صلاح المقبلة.. مفاجأة
» شاهد.. أزمة في مباراة فرنسا وألبانيا بسبب النشيد الوطني
» "آفي بوركويتز".. ساعد كوشنر الأيمن مبعوثا للشرق الأوسط
» مفاجأة جديدة تقلب قضية «فتاة العياط» رأسًا على عقب
» 3 تحذيرات من اتحاد الكرة بخصوص نهائي كأس مصر
» مقتل شخص إثر انفجار غامض بمنزل جنوبي السعودية
» الكويت تعلن وفاة اثنين من الأسرة الحاكمة
» إسرائيل تقصف مواقع تتبع "كتائب القسام" في غزة
» فيديو.. إعلامية شهيرة تكشف سبب تجميد بويضاتها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة