ترامب يلغي مفاوضات السلام مع زعماء طالبان لهذا السبب

08 سبتمبر 2019 - 01:48 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم كابول، الذي تسبب في مقتل أبرياء.

