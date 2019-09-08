» فنان شهير يشتم متابعيه بالأم: في ستين داهية

08 سبتمبر 2019 - 06:47 ص

دخل الفنان أحمد فهمي في أزمة جديدة مع متابعيه بعد نشره صورة لنفسه تضمنت قيامه برسم "وشم" على ذراعه وهو ما أغضب جمهوره.



وعلق حساب يحمل اسم عمر إكرام: "التاتو دا مش رجولة يا راجل"، ليرد عليه فهمي، قائلا: "لو فاهمها بالتاتو تبقى غلطان".



متابع آخر قال لـ"فهمي" : "كنت فاكرك محترم .. طالما فيها تاتوهات يبقى بلوك" .. ليرد "فهمي" : "في ستين داهية ".



و رد آخر قائلا: "الفلوس عميتك" .. فقال "فهمي": "ربنا يرزقك وتعميك أنت كمان".



تعليق آخر أصاب غضب فهمي حين سأله أحد المتابعين ما إذا كانت الرسمة الموجودة على كتفه تخص الفنانة هنا الزاهد - خطيبته - ليرد فهمي عليه بطريقة صادمة .



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