الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

08 سبتمبر 2019 - 08:02 ص

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الأوامر الملكية الجديدة بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



و أصدر الملك سلمان أمرًا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.



وجاء الأمر الثاني ، بإعفاء المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي عبد الكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، من منصبه وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.



وكان الملك سلمان أصدر أمرًا ملكيا بإعفاء إعفاء المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة، من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدلا منه.

