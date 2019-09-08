» فنانة شهيرة: أمي ضربتني علقة ساخنة بسبب مشاركتي في هذا الفيلم

08 سبتمبر 2019 - 08:09 ص

كشفت الفنانة زينة عن تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية ، وبخاصة فيما يتعلق بدخولها إلى مجال الفن.



وقالت في حوار مع مجلة "سيدتي" : "في طفولتي كنت شقية جداً، وصورتُ فيلم "أرض الخوف" مع الفنان الراحل أحمد زكي، دون علم أسرتي وعُرض في السينما وعمري 17 عاماً، اكتشفت هذا الأمر خالتي التي كانت في السعودية عندما شاهدت الفيلم، وفوجئت بأني ضمن فريق العمل، فاتصلت بماما وأفشت السر، ولم تصدق والدتي ذلك وعندما تأكدت من الأمر، نلت منها ضرباً مبرحاً "علقة سخنة".



وأضافت: "وفي الوقت ذاته ضحك أبي كثيراً. وعندما هدأت العاصفة اجتمع بي واعترفت له بأني أحب التمثيل، فسمح لي بذلك لكن بشرط قراءة العمل قبل قبوله. وافقت خلال تلك الفترة على عرض فيلم "مذكرات مراهقة"، فرفض والدي الدور وأغلق أمامي باب الفن، حتى بدأت فيلم "حالة حب"، ثم توالت الأعمال.".

