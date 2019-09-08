  • الأحد 08 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:59 ص
بحث متقدم
حكيم

أول ظهور لـ"حكيم" من داخل المستشفى

السترات الصفراء

عودة احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس

سور النادي النهري لنادي الزمالك

اللجنة المشرفة تعلن نجاح عمومية الزمالك

الإعلامى احمد موسى

أحمد موسى: هفاجئكم بضيف مهم قريبًا

تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر

قيمة الفائز بلقب كأس مصر

الملك سلمان

أوامر ملكية عاجلة بتعيين بن سلمان وزيرًا لهذا القطاع

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

العالم المصري

ماذا فعل العالم المصري المتوفي بالمغرب في آخر ظهور له بمصر؟

مجلس إدارة الأهلي

قرار ناري من مجلس الأهلي بعد تسريب أزمة الخطيب والعامري

مرتضى منصور

مرتضى: هذا ما فعلته مع تركي آل الشيخ حين أهداني 180 مليون جنيه

إطلالة مثيرة لرانيا يوسف وابنتيها تشعل "إنستجرام"

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إطلالة مثيرة لـ«روجينا» بفستان فوق الركبة

#

صور مثيرة لرانيا يوسف.. "يا تري الدور ايه؟"

#

بـ"إطلالة مثيرة" ابنة فنان شهير تشعل مواقع التواصل

#

إطلالة جديدة لرانيا يوسف أثناء تعليقها على أداء المنتخب

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا جديدة لها ظهرت فيها مع ابنتيها خلال جولتهن الأوروبية.

وعلقت رانيا يوسف، على الصورة قائلة: "أسرتى هى كل حياتى، ويأتى كل شىء فى المرتبة الثانية بالنسبة لي".

بدأت الفنانة رانيا يوسف، حملتها الترويجية لفيلمها السينمائي الجديد "ليلة حب"، حيث نشرت الإعلان التشويقي للفيلم عبر موقع الفيديوهات العالمي "يتيوب".

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو، وهي مرتدية النقاب، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد مرور 10 سنوات، ليكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تماما.

 فيلم "ليلة حب"، نور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

الفنانة رانيا يوسف واحدة من أبرز النجمات المتفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تميزت بإطلالتها الجريئة التي عرضتها للانتقاد من قبل متابعيها.

ويذكر أن أخر ظهورلـ لرانيا يوسف، عندما شاركت مع جمهورها في شهر أغسطس، أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة المصور محمود عاشور، وهي مرتدية فيها فستان أرجواني اللون.

وحصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات.

بدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما في عام 1993، كان أول دور لها بمسلسل "العقاب". قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" عام 1994. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. وفي نفس العام شاركت في فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود، وبعدها منذ عام 1998 حتى عام 2001 شاركت بأدوار صغيرة في عدة أعمال فنية وهي "القلب يخطئ أحياناً" عام 1998، ومسلسل "خلف الأبواب المغلقة" وفيلم "النيل" عام 1999 وفيلم "الكاشي ماشي" عام 2000 ومسلسل "النساء قادمون" عام 2001.

ظهر نجاحها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف ومن إخراج محمد النقلي والذي شاركت فيه بدور عميق، حيث تمكنت من خلال دورها بالمسلسل أن تضع قدمها على سلم النجومية؛ والذي قد ساهم الكثير في إنتشار إسمها. فأعادت التجربة مع طاقم العمل نفسه عام 2002 في مسلسل "العطار والسبع بنات". ثم بعد ذلك شاركت في الكثير من الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات وسيت كوم.

أصدرت رنيا يوسف الكثير من التصريحات حول نقدها لفيلم ركلام وللمخرج علي رجب؛ حيث بدأت الأزمة عندما شاهدت رانيا النسخة النهائية من الفيلم قبل عرضه بدور السينما ووجدت علي رجب حذف بعض من مشاهدها، واعتبرت نفسها ضيفة شرف على الفيلم لذلك رفضت تصوير أفيش الفيلم.

كما صرحت رانيا في بيان أنها لن تقاض رجب رغم تصرفاته المخالفة للتعاقد الذي كان بينها وبين الشركة المنتجة للفيلم. وقالت: «وضع اسم غادة عبد الرازق قبل اسمي على تتر الفيلم يخالف نص العقد الذي وقعته، وعلي مسئول عن هذه المحاولة للإيقاع بيني وبين غادة".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عودة احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس
» مقطع فيديو "قبل النوم" يفتح النار على فنانة شهيرة
» إطلالة مثيرة لرانيا يوسف وابنتيها تشعل "إنستجرام"
» فنان شهير يتوعد أحلام: "هردلك الضرب بالمكان المناسب"
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بيراميدز
» زينة تكشف مفاجأة عن توأمها
» وفاة نجل فنان شهير .. وشقيقه ينعيه
» جورج وسوف ينشر صورة لأبنائه الثلاثة .. هل يشبهونه؟
» فنانة شهيرة: أمي ضربتني علقة ساخنة بسبب مشاركتي في هذا الفيلم
» فنان شهير عن ارتداء ابنته "الهوت شورت": ليه تتصيدوا الأخطاء؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة