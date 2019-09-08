» بأمر الطبيب.. سوسن بدر خارج تحكيم الجونة السينمائي

08 سبتمبر 2019 - 11:19 ص

اعتذرت الممثلة المصرية، سوسن بدر، عن عدم المشاركة فى التحكيم بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، المقام خلال شهر سبتمبر الجاري.









وأصدرت "بدر" بيانًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أعلنت فيه اعتذارها عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، بسبب خضوعها لجراحة دقيقة.





وقالت سوسن بدر، في البيان: "نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناء على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".









وكان من المقرر أن تشارك سوسن بدر في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان الجونة السينمائي الثالث.







