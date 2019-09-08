فنان شهير يصدم متابعيه بتعليق "سياسي"

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راغب علامة
راغب علامة

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راغب علامة

سعد الحريري

علق الفنان اللبناني، راغب علامة، على المشاكل التي تواجه  بلده لبنان، ومدى معاناة المواطنين في بلاده.

ونشر علامة، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، السبت، حول الفساد والفاسدين في لبنان، ومدى علاقته بالمسئولين اللبنانيين، وكيفية استغلاله لهذه العلاقة بما يخدم مواطنيه.

وقال راغب علامة، في تغريديته، "يدي ممدودة لتسليط الضوء على الفاسدين وأنا جاهز لإيصالها مباشرة الى  المسئولين الذين تجمعني فيهم معرفة على المستوى الشخصي. وأنا دائماً أوصل لهم وأناقشهم بشكل صريح وبالأسامي".

وتابع: "لكن لنعترف أن السرطان الطائفي هو من يلغي مكافحة الفاسدين، ونحن المواطنون دافعي الضرائب المجحفة ندفع الثمن.

وتأتي تغريدة علامة تعليقًا على إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري، الاثنين الماضي، بعد الاجتماع الاقتصادي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد للبدء في وضع الخطوط العريضة للإصلاحات والبدء بتطبيقها.

وسبق أن دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تمكّن البلاد من العبور إلى الاستقرار الاقتصادي ومن ثم النمو "تجنبًا للأسوأ".


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