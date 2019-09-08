"الموسيقيين": فيديو حكيم من المستشفى "مزيف"

كشفت نقابة الموسيقيين عن استيائها من المطرب حكيم، بعدما قام بنشر فيديو له من داخل أحد المستشفيات، يطمئن فيه جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث صباح أمس السبت.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "بعد طرح حكيم فيديو ساخر، أعلن فيه وهو مبتسما، تعرضه لحادث سيارة".

وتابع البيان: "كان حكيم قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس، أنه لم يتعرض لحادث وإن سيارته كانت تسير بجانب السيارة التي انقلب، وأنه قام بتصويرها، ما اختلط الأمر على الناس فظنوا إنه تعرض لحادث".

واستطرد البيان: "كما نُشر هذا أيضاً، على لسان حكيم، فى الصحف".

وأكمل: «إنه قام بتصويرها واختلط الأمر على الناس وظنوا إنه هو من عمل الحادث، كما نشر هذا أيضًا على لسان حكيم فى صحف منها صحيفة المصرى اليوم المقربة من حكيم».

من جهته، أعلن طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، أن النقابة تعلن ازدرائها مما فعله حكيم بمحاوله افتعال موجة إعلامية ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط ومتناسيا أن الموسيقيين، ونقيبها ومجلس إدارتها تحركت بسرعة للإطمئنان عليه وطمأنة الجماهير على أحد نجوم الأغنية المصرية.

وكان حكيم قد نشر منذ قليل عبر حسابه الرسمي بـ«إنستجرام» فيديو ظهر فيه داخل أحد المستشفيات، أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته في حادث سير.

وقال حكيم في الفيديو: «السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية، إحنا كلنا بخير الحمد لله، السواق بس فيه كدمات وحاجات بسيطة، ودعواتكم، الحمد لله إنها جت على خير».