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قبلة رومانسية لفنانة شهيرة مع زوجها تثير الجدل

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متابعات-علا خطاب

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فاجأت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، متابعيها بمقطع فيديو لها مع زوجها الفنان يوسف الخال أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث ظهرت وهي تقبله، ما دفع البعض بوصفها بـ"الرومانسية".

نشرت نيكول عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو ظهر فيه الخال يحتضن ابنتهما "نيكول"، كما ظهر يُقبل زوجته.

وكتبت نيكول أنها فاجأت زوجها بهذا الاحتفال، معبرة عن حبها الكبير له وأنه نجمهما الأول والوحيد.

يشار إلى أن نيكول سابا تمضي إجازتها برفقة عائلتها في مدينة أنطاليا التركية.

يذكر أن نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم "نيكول".


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