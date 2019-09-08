أديب: "إحنا داخلين بنغرز جامد"

08 سبتمبر 2019 - 12:11 م





علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، إطلاق خدمة "المواعدة"، والتي تم تفعيلها في الولايات المتحدة بداية من الخميس الماضي، قائلا: "دخلنا في الشغل الحقيقي".



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا: "إننا في مصر حتى الآن نستخدم الـ"فيس بوك" في الشتائم والإهانات بعضنا لبعض، ولكنه أطلق خدمة المواعدة، معقبًا: "عشان بس تعرفوا الآفاق اللي إحنا رايحين لها". ولفت إلى أن فيس بوك سيجمع المعلومات الموجودة في الحساب الشخصي للمستخدم الـ"بروفايل"، سواء الصور أو صور العائلة، أو الأغاني التي تستمع لها، ويتم وضع هذه البيانات في "بروفايل" يتم عرضها على مستخدمي هذه الخدمة، ومن يعجبه "بروفايل" شخص ما، يقوم بالتواصل معه ويلتقيان في مكان ما إذا أرادا ذلك.



وتابع: "عشان تعرفوا بس إحنا رايحيين فين.. طبعا ناس كتير هتقول عليا متخلف ويقولوا إن المواعدة دي فيها إيه؟ ونقابل بعض ونشوف بعض"، مضيفا: "إحنا داخلين بنغرز جامد بقى.. إحنا معديين إننا بنشتم بعض والإخوان وحرب الجيل الرابع وداخلين على المواعدة.. دخلنا في الشغل الحقيقي".



وكشف فيس بوك، في بيان له، عن تفاصيل هذه الخدمة التي كان قد أعلن عنها لأول مرة في شهر مايو عام 2018، في مؤتمر مطور F8، لافتا إلى أن المستخدم عليه أن ينشيء ملف تعريفي له (بروفايل) في هذه الخدمة، ويمكن للمستخدمين فى "فيسبوك" الاشتراك في هذه الخدمة، كما يمكنهم إنشاء ملف تعريف منفصل إذا كانوا يتخطون سن الـ18 عامًا.



وتتيح "فيس بوك"، للمستخدمين الإبلاغ عن المستخدمين الآخرين وحظرهم، كما تحظر خدمة الرسائل في "فيسبوك داتينج" إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو المدفوعات، أو الروابط، كما يمكن لمستخدمي "إنستجرام"، أو فيس بوك -اللتان تمتلكهما الشركة أيضًا- إضافة إضافة قصص وتدوينات إلى ملف تعريف المواعدة.

