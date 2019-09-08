أسرار مثيرة يرويها فاروق حسني عن نفسه لأول مرة

08 سبتمبر 2019 - 12:43 م

روي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل بيعه لمنزله لأول مرة على الهواء قائلاً: "إنه كان شديد الحزن عندما قام ببيع منزله أثناء أحداث الثورة".



وأضاف حسني خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد": بعد حدوث ثورة 2011 حدث هجوم على منزلي لأكثر من مرة من جانب شباب وصفهم "غجري" ولذلك بعت بيتي، وأنا في غاية التأثر".



وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن كل شخص أراد شراء المنزل طلب منه أن يبقى كما هو بدون تغيير على أن يتقاسمه معه، ثم قام بعد ذلك بشراء منزل في الزمالك وأنشأ متحفا ومقرا للمؤسسة الخاصة به.

