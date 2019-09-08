» الأهلى يكشف حقيقة وصول عرض لـ«الشناوى»

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عبد الحفيظ

الشناوى

احتراف

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وصول أى عروض رسمية لشراء الحارس محمد الشناوى.

جاء ذلك ردًا على الأنباء التى انتشرت مؤخرًا عن وصول عرض رسمى من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما، مؤكدًا أن النادى لم يتلق أى عرض رسمي للاعب.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلى لم يتلق أى عروض رسمية لاحتراف أى لاعب الأيام الماضية، مؤكدًا أن الجميع يضع كامل تركيزه فى الوقت الحالى على مباراة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية.


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