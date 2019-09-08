» مفاجأة.. النوم لساعات طويلة "خطر" على الصحة

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دراسة

النوم الزائد

كشفت دراسة جديدة تمت في جامعة "كولورادو بولدر"، الأمريكية، عما يحدث لجسم الإنسان في حالة نومه لساعات طويلة دون الحاجة إلى ذلك أو حين لا يأخذ قسطًا كافيًا من النوم .

وتمت الدراسة على عينة مكونة من 461 ألفًا و347 شخصًا تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 69 عامًا.

وبعد الاستماع إلى المشاركين وتحليل البيانات المتعلقة بالنوم والاطلاع على بياناتهم الصحية ومعلوماتهم الجينية.

كشفت الدراسة أن كثرة النوم تؤدي إلى خطر تعرض الإصابة بالنوبة القلبية، على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن النوم طويلاً يساعد على راحة الجسم .

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة تزيد عرضة إصابتهم بالنوبة القلبية بنسبة 34 بالمئة .

كما قالت أيضًا بأن الأشخاص الذين ينامون مدة أقصر يكونون أكثر عرضة لأن يصابوا بنوبات قلبية.

فالأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة يرتفع لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية بأكثر من 20 بالمئة مقارنة بمن ينامون مدة تتراوح بين 6 و9 ساعات.

أما الأشخاص الذين ينامون 5 ساعات فقط فتزيد عرضتهم للإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 52 بالمئة مقارنة بمن ينامون مدة كافية.


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