السعودية والإمارات تصدران بيانا عاجلا

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وكالات - الدويني فولي

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أكدت كل من السعودية والإمارات في بيان مشترك "أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية في جنوب اليمن".

ورحبت الإمارات والسعودية باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا مشتركة للبلدين، اليوم الأحد أعربتا فيه عن أنهما "ترحبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار وتشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام".

وأضاف البيان المشترك "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة."

وأكد البلدان "أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة."

وتابع البيان أن السعودية والإمارات "تؤكدان استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن".

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