» حريق داخل مطار القاهرة

08 سبتمبر 2019 - 05:00 م

شب حريق محدود بمطار القاهرة الدولي في مصر، بجوار صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 1، المعروف بـ"المطار القديم".

وقالت مصادر بمطار القاهرة، في تصريحات إلى الصحفيين، إن الحريق بمخزن في محطة كهرباء مجاورة لصالة الوصول رقم 1 بالمطار تسبب في إصابة 6 أفراد بالاختناق.

وأشارت، إلى أنه تم نقل أحدهم إلى مستشفى مصر للطيران، بينما تم علاج 5 بسيارات إسعاف المطار.

وأوضحت المصادر، أنه تم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية إلى موقع الحريق لإخماده.