«خيانة زوجية».. طلاق فنانة شهيرة يصل المحكمة

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الفنانة السورية رنا الأبيض
الفنانة السورية رنا الأبيض

محمد فضل- متابعات

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فنانة

خيانة زوجية

الفنانة السورية رنا الأبيض

«خانني وارتبط بعلاقة سرًا بعد 13 عامًا من الزواج دون إنجاب أطفال بسبب مشاكل صحية تخصه»، هكذا بررت فنانة شهيرة لجؤها للمحكمة للطلاق من زوجها.

وكشفت الفنانة السورية رنا الأبيض عن توجُّهها لرفع دعوى تفريق ضد زوجها وائل دبّاس، وذلك بعد زواج استمر قرابة 13 عامًا.

وأضافت رنا الأبيض في تصريحات صحفية، أن تقدُّمها بهذه الدعوى يأتي بعد ارتباط زوجها بشكل سري، رغم زواجهما كل هذه الأعوام دون أن يتكلّل بإنجاب أطفال، لأسباب صحية تتعلّق بزوجها.

وأكّدت رنا أنها طوال فترة زواجهما كانت الوفية والصابرة للمحافظة على راحة زوجها، إلا أنها تفاجأت بأنه ارتبط بغيرها.

وأثارت الفنانة السورية الجدل بعد نشرها صورةً من أحد المواقع الفنية كشفت فيها عن مباركتها لزوجها وائل دباس، الذي أقدم على خطوبة فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى شيرين عقاد.

ومن المعروف أن "الأبيض" لديها طفل يدعى "يوشع" من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.


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