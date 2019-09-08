  • الأحد 08 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
أرشيفية

مصر ترسل قائمة بأسماء مطلوبين «إخوان» جدد إلى الكويت

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة عن فصل الخريف

الملك سلمان وولي العهد

إقالات وتكريم نجله.. الملك سلمان يصدر 7 أوامر ملكية

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

مصر تكشف عن أحدث التطورات في وفاة العالم النووي بالمغرب

أمير الكويت

فيديو لـ«شيخة» من الأسرة الحاكمة في الكويت يثير أزمة

الإفتاء

بالفيديو.. «الإفتاء»: الأغاني فيها ترويح على القلب

اليامي

شاهد.. فيديو فاضح لإعلامية سعودية يستفز مذيعًا إماراتيًا

أرشيفية

«رخصة عبدالناصر» التى يبحث عنها «الإخوان»

كايلي راي هاريس

وفاة فنانة شهيرة في حادث سير مروع

ارشيفية

حريق داخل مطار القاهرة

على «فيس بوك»..

حذف صفحة موثقة لـ"ابنة صدام حسين" تدار من مصر

آخر الأخبار

صدام حسين
صدام حسين

الطيب حسين - متابعات

أخبار متعلقة
#

رغد صدام حسين تنشر فيديو نادرًا لـ«سوزان مبارك»

#

استقبال نادر من الملك سلمان لنجل صدام حسين

#

مطالبات بتسليم ابنة صدام حسين.. هل يوافق الأردن؟

#

فيديو نادر لـ"صدام حسين" في ذكرى إعدامه

كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي، في بيان له اليوم الأحد، أن شركة «فيس بوك»، حذفت صفحة موثقة باسم رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.   

وقال البيان إن «الصفحة لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من جمهورية مصر العربية».

وأضاف أن «الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا أنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين)».

ويعمد «فيس بوك» كل يوم إلى حذف مئات المستخدمين، في خضم حربه ضد الصفحات والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة وتروج لمعلومات غير صحيحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» نتائج الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس مصر
» حريق داخل مطار القاهرة
» صادم.. فنانة شهيرة تغازل طبيبًا من داخل العيادة
» المصيلحي: وقف استيراد الأرز
» الأهلى يكشف حقيقة وصول عرض لـ«الشناوى»
» قبلة رومانسية لفنانة شهيرة مع زوجها تثير الجدل
» بالأسماء.. 5 معلقين لنهائى الكأس
» مفاجأة.. النوم لساعات طويلة "خطر" على الصحة
» وزير الدفاع يقلد القادة المحالين للتقاعد بوسام الجمهورية
» أول ظهور لـ"حكيم" من داخل المستشفى
» فنان شهير يصدم متابعيه بتعليق "سياسي"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:45 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة