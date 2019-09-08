حذف صفحة موثقة لـ"ابنة صدام حسين" تدار من مصر

08 سبتمبر 2019 - 05:20 م

كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي، في بيان له اليوم الأحد، أن شركة «فيس بوك»، حذفت صفحة موثقة باسم رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال البيان إن «الصفحة لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من جمهورية مصر العربية».

وأضاف أن «الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا أنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين)».

ويعمد «فيس بوك» كل يوم إلى حذف مئات المستخدمين، في خضم حربه ضد الصفحات والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة وتروج لمعلومات غير صحيحة.