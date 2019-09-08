الأرصاد تزف بشرى سارة عن فصل الخريف

08 سبتمبر 2019 - 05:33 م

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن فصل الخريف من أجمل فصول السنة على مصر.

جاء هذا في بيان يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال فصل الخريف لعام 2019 على جمهورية مصر العربية.

وتابع أنه بناء على الحساب الفلكي فإن فصل الخريف يبدأ فى مصر يوم الاثنين 23 سبتمبر، مشيرًا على أنه سيستمر لمدة 3 أشهر وعلى الرغم من استقرار الأجواء خلاله، إلا أنه يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وذكر أن حالة عدم الاستقرار تنتج إذا ما توفرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.

وأضاف «وتصل الظواهر الجوية العنيفة لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء».

وأهابت البيان بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر الجوية، كما أن الهيئة ستصدر تحزيراتها وإرسالها إلى المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل.