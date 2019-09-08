«شكري» يبدأ زيارة للسودان غدًا

08 سبتمبر 2019 - 05:47 م

يبدأ سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الإثنين، زيارة إلى السودان كمبعوث من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلتقي «شكري» خلال زيارته إلى البلاد (تبدأ الإثنين وغير محددة المدة)، رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وقالت الخارجية المصرية، إن «شكري» سيتوجه الإثنين، إلى الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني في إطار تدعيم العلاقات.

وتشمل الزيارة، حسب البيان، عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كل من عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أسماء عبد الله وزيرة الخارجية.

وذكر البيان بأن الزيارة "تُمثل فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".