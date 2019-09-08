» قرار سعودي مهم بشأن «نيوم»

08 سبتمبر 2019 - 06:38 م

أعلنت شركة «نيوم» السعودية اليوم الأحد، البدء في أعمال بناء المنطقة السكنية المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل في «مدينة المستقبل».

ومنحت الشركة عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية لشركتين سعوديتين، لتشكل بذلك أولى الفرص الاستثمارية التي طرحتها، وذلك استعدادا لإطلاق أعمال الإنشاءات في المشروع.

وفازت بعقود تطوير المجمعات السكنية الأولى شركتا «مجموعة التميمي» و«ساتكو»، ما سيوفر فرصة استثمارية مميزة للشركتين، حيث يتيح العقد لهما تشغيل المجمعات لمدة 10 سنوات.

وتُعد المنطقة السكنية للعمالة امتدادا للتجهيزات الأخرى اللوجستية لتسهيل انتقال عمال الإنشاءات إلى أرض المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر: «نتوقع أن يستمر العمل على تطوير مشروع بحجم وضخامة نيوم سنوات مديدة، ولهذا فإن الانتقال إلى نيوم للعمل والحياة لمدة طويلة هو أمر بالغ الأهمية».

وأضاف قائلا: «من هنا، حرصنا على أمرين عند ترسية عقود المنطقة السكنية، الأول هو توفير جودة حياة عالية لكل من ينتقل للعمل والحياة هناك، والثاني هو تقديم فرصة استثمارية للمطورين تتماشى مع أهداف نيوم لجذب المستثمرين».

ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.