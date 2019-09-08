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أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

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محمد فضل- متابعات

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بسمة عمرو حمزاوي

أكدت الفنانة بسمة أنها لم تندم على فترة ابتعادها عن الساحة الفنية، كاشفة عن سبب حماسها للمشاركة في بطولة فيلم "ماكو" كأول ظهور فني لها بعد طلاقها من الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقالت الفنانة بسمة – حسب صدى البلد-، "كنت اتمنى أن أكون متواجدة بأعمال ولكن ظروفي وقتها لم تكن تسمح ، فقد إنشغلت برعاية إبنتي وقضيت معها فترة رائعة لأنني كنت متفرغة بالكامل لها".

وتابعت الفنانة بسمة "العمل مختلف وتجربة سينمائية جديدة وأتوقع أن تحقق نجاحا وأتمنى أن يتم توفيقي بها، السيناريو والفكرة ودوري المختلف هي الأسباب الرئيسية لحماسي للفيلم".

وأبدت الفنانة بسمة سعادتها بمشاركة "فيلم بعلم الوصول" في مهرجان تورنتو، موضحة أنها خطوة مهمة في مشوارها الفني.


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