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"ميتشو" يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

"ميتشو" يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

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مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز بدون جمهور

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر ، والتي تنطلق في الثامنة مساء علي ستاد برج العرب في الإسكندرية.

 وجاء تشكيل الزمالك مكونًا من اللاعبين: محمد عواد فى حراسة المرمي محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد ابو جبل - عبد الله جمعة - محمد اونجم - عمر السعيد - محمود حمدي الونش - امام عاشور - خالد بو طيب.

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