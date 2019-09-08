جماهير الزمالك تتوافد على ملعب برج العرب

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توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، لحضور لقاء نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.
وكانت إدارة نادى الزمالك قد أعلنت، عن طبع 20 ألف تذكرة لحضور لقاء بيراميدز المرتقب في نهائي كأس مصر.
ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب، في الثامنة مساء اليوم الأحد، لقاء الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

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