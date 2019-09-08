» حلمي طولان: حسام حسن سيتسبب في أزمات دبلوماسية

08 سبتمبر 2019 - 07:49 م

حذر حلمي طولان، المدير الفنى الأسبق لنادي الزمالك، من فكرة ترشيح حسام حسن، المدير الفني لسموحة، لتدريب المنتخب الوطني، مبديًا تخوفه من المشاكل التي من الممكن أن يتسبب بها.











وقال طولان في تصريحات تلفزيونية: «لا أرغب في الحديث عن هذا الشخص، لقد أخطأ كثيرًا في حقي».









وأضاف: «أخشى على منتخب مصر من وجوده لأنه قد يتسبب في أزمات دبلوماسية مع بلاد أخرى ويضعنا في العديد من الأزمات».







