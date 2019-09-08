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إشادة أممية بجهود السعودية في اليمن

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جريفيت
جريفيت

وكالات

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السعودية

اليمن

الجبير

أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، بجهود الوساطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية فى اليمن.

جاء هذا أثناء استقبال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، له اليوم الأحد، لبحث آخر مستجدات الأزمة اليمنية".

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، استقبل الجبير في مدينة جدة (غربي المملكة)، اليوم، غريفيث الذي وصل في زيارة غير محددة المدة.

وتناول اللقاء "المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها".

كما ناقش الجانبان "سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني".

من جانبه، قال جريفيث، في تغريدة عبر "تويتر"، معلقا على اللقاء مع الجبير: "عقدت لقاء إيجابيا جدا مع عادل الجبير في جدة اليوم. أنا ممتن للمملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها في جنوب اليمن. ناقشنا السبل للمضي قدما في العملية السياسية في اليمن".


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