النظام السوري يعاود استهداف المدنيين في إدلب

08 سبتمبر 2019 - 10:00 م

عاود النظام السوري، الأحد، استهداف المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، لأول مرة منذ 31 أغسطس/ آب الماضي.



وأسفر القصف الجوي والمدفعي للنظام السوري على المناطق السكنية، عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بجروح.



وشمل القصف جبهات القتال بين الفينة والأخرى، فيما تركزت بشكل أساسي على بلدات كفرنبل، وجرجناز، وقرى بإدلب بينها، دير شرقي ومعرشمارين والشيخ مصطفى.



وبحسب الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، تعرضت مدرسة وجامع لاعتداء من قبل قوات النظام، قتل على إثرها مدني وأصيب 3 آخرون بجروح.



ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.



ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

