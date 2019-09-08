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سقوط صاروخ أطلق من غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل

عرب وعالم

صواريخ غزة
صواريخ غزة

المصريون ووكالات

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تحطم طائرة إسرائيلية على حدود غزة

سقط صاروخ قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مساء الأحد، حسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط قرب السياج الفاصل، ولم يصل الأراضي الإسرائيلية".
ونوهت إلى أنّ صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة (جنوبيّ إسرائيل)، إثر إطلاق الصاروخ.
وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
وتشهد الحدود بين إسرائيل والقطاع توترًا خلال الأيام الأخيرة. -

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