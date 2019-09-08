إسبانيا تقترب من التأهل لـ "يورو 2020"

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إسبانيا
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المصريون ووكالات

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اقترب المنتخب الإسباني، الأحد، من التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
واكتسح المنتخب الإسباني ضيفه منتخب جزر فاروه بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة لمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة للبطول الأوروبية.
وأحرز رباعية الماتادور الإسباني، رودريغو مورينو (هدفين) وباكو ألكاسير (هدفين) في الدقائق 13 و50 و90 و90+1.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، أفلت المنتخب السويدي من الهزيمة أمام ضيفه المنتخب النرويجي، وتعادلا بهدف لكل منهما.
وتقدم منتخب النرويج بهدف عن طريق ستيفان يوهانسين في الدقيقة 45.
وعاد المنتخب السويدي ليتعادل بهدف عبر إيميل فورسبيرغ في الدقيقة 60.
وكان منتخب رومانيا قد تغلب على نظيره منتخب مالطة بهدف نظيف، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها في وقت سابق الأحد.
وبذلك، تتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 18 نقطة، والسويد الثاني برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن رومانيا، والنرويج الرابع بـ 9 نقاط، ومالطة الخامس بـ 3 نقاط، وجزر فاروه السادس والأخير دون رصيد من النقاط. -

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