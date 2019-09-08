تعليق ناري لـ"أديب" على فوز الزمالك بكأس مصر.. هذا ما قاله

08 سبتمبر 2019 - 10:30 م

علقالإعلامي عمرو أديب، على فوز الزمالك في نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن كل من التقى به على مدار اليوم كان يقول له "هتعملوا إيه النهاردة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "اللي قالي هتعملوا إيه النهاردة.. أهو كسبنا النهاردة"، معربًا عن سعادته بفوز نادي الزمالك، قائلا: "مبروك للزمالك والمدرب وشه حلو علينا.. وبيراميدز كان في أسوأ حالاته النهاردة".

