نشأت الديهي يحذر الشعب التونسي واليمني من هؤلاء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبد الفتاح مورو يدعو لإنشاء جيش رابع في تونس.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن حديثه عن ذلك ليس تدخل في شئون الداخلية لتونس، وإنما لكونه ليس لدينا ولدى الإخوان في أي دولة أي حواجز، ونحن للإخوان في أي دولة بالمرصاد لكون هذا أمن قومي مصري.
وتابع "الديهي"، أن مورو الإخواني، الذي لا يخبئ إخوانيته، خلال مناظرة مع عدد من المرشحين تحدث عن إنشاء جيش رابع في تونس، ضمن مجلس الأمن القومي للحرب على الإرهاب، معقبًا: "عايز يعمل زي إيران بالحرس الثوري، وزي تركيا، معقبًا: "من إعلامي مصري مخلص لإخواني في تونس أحذركم من دغدغة مشاعر الناخبين بكلمات إخوانية فقد ذقنا هذه التجربة المريرة من قبل، حيث أنهم قالوا لنا أننا نحمل الخير لمصر، وكذبوا علينا وقال مرشدهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين".